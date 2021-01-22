В Улан-Удэ начальника цеха ЛВРЗ будут судить за инцидент с ущербом в 9 млн









В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела о столкновении вагонов и седельного тягача. Дело было возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила». Фигурантом стал начальник транспортного цеха Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.По версии следствия, в июне 2020 года на территории складской площадки ЛВРЗ произошло саморасцепление тепловоза и нескольких вагонов. Железнодорожные платформы при этом произвольно стали двигаться и столкнулись с седельным тягачом «Даф», ожидавшим погрузки рядом с железнодорожными путями. Сумма ущерба владельцу фуры составила свыше девяти миллионов рублей.В ходе расследования были проведены необходимые в таких случаях эксплуатационно-технические судебные экспертизы. Следователи выяснили, что на этом участке пути пришли в негодность шпалы, и произошла просадка железнодорожного полотна, которая способствовала саморасцепу. Кроме того, установлено, что железнодорожные платформы были разукомплектованы в части оснащения тормозной системы, что позволило им начать движение.По мнению следственных органов, подобное происшествие стало возможным из-за небрежного отношения к своим служебным обязанностям, бездействия и попустительства должностного лица, обязанного контролировать состояние железнодорожного полотна.За подобное деяние предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу