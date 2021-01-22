 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 января

21 января

Популярное

В Улан-Удэ начальника цеха ЛВРЗ будут судить за инцидент с ущербом в 9 млн

В Улан-Удэ начальника цеха ЛВРЗ будут судить за инцидент с ущербом в 9 млн
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте
На складской площадке ЛВРЗ столкнулись вагоны и седельный тягач

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела о столкновении вагонов и седельного тягача. Дело было возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила». Фигурантом стал начальник транспортного цеха Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

По версии следствия, в июне 2020 года на территории складской площадки ЛВРЗ произошло саморасцепление тепловоза и нескольких вагонов. Железнодорожные платформы при этом произвольно стали двигаться и столкнулись с седельным тягачом «Даф», ожидавшим погрузки рядом с железнодорожными путями. Сумма ущерба владельцу фуры составила свыше девяти миллионов рублей.


В ходе расследования были проведены необходимые в таких случаях эксплуатационно-технические судебные экспертизы. Следователи выяснили, что на этом участке пути пришли в негодность шпалы, и произошла просадка железнодорожного полотна, которая способствовала саморасцепу. Кроме того, установлено, что железнодорожные платформы были разукомплектованы в части оснащения тормозной системы, что позволило им начать движение.

По мнению следственных органов, подобное происшествие стало возможным из-за небрежного отношения к своим служебным обязанностям, бездействия и попустительства должностного лица, обязанного контролировать состояние железнодорожного полотна.

За подобное деяние предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу



ЛВРЗ ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии убийцу вычислили по опалённым бровям
В Бурятии убийцу вычислили по опалённым бровям
Происшествия, 22.01.2021
Убийца поджёг дом после расправы над мужчиной
МВД Бурятии заявило о снижении преступности на 6%
МВД Бурятии заявило о снижении преступности на 6%
Происшествия, 22.01.2021
В министерстве внутренних дел по Бурятии подвели итоги года
В Улан-Удэ ищут похитителя велосипеда. Видео
В Улан-Удэ ищут похитителя велосипеда. Видео
Происшествия, 22.01.2021
Велосипед неизвестный украл из подъезда дома
В Бурятии навигатор завёл автомобилиста в западню
В Бурятии навигатор завёл автомобилиста в западню
Происшествия, 22.01.2021
Водитель остался один на безлюдной дороге
Пропавший в Бурятии подросток сам пришёл в полицию
Пропавший в Бурятии подросток сам пришёл в полицию
Происшествия, 22.01.2021
Пропавший подросток, как выяснилось, перехотел учиться в колледже
В Бурятии за сутки сгорели два автомобиля
В Бурятии за сутки сгорели два автомобиля
Происшествия, 22.01.2021
Ещё четыре автомобиля пожарные успели спасти  
В Бурятии водитель врезался в ограждение и погиб
В Бурятии водитель врезался в ограждение и погиб
Происшествия, 22.01.2021
Смертельная авария произошла утром
Улан-удэнец, убегая от росгвардейцев, выбросил наркотики
Улан-удэнец, убегая от росгвардейцев, выбросил наркотики
Происшествия, 22.01.2021
Остановленный для проверки документов мужчина внезапно побежал
В Улан-Удэ вновь «заминировали» школу №17
В Улан-Удэ вновь «заминировали» школу №17
Происшествия, 22.01.2021
На месте работают спецслужбы
В Бурятии женщина совершила кражу на кассе магазина
В Бурятии женщина совершила кражу на кассе магазина
Происшествия, 21.01.2021
Женщина из очереди обокрала другую покупательницу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^