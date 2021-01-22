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В Бурятии убийцу вычислили по опалённым бровям

В Бурятии убийцу вычислили по опалённым бровям
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийца поджёг дом после расправы над мужчиной

12 января в садовом товариществе «Забайкалец-1», расположенном на окраине посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии, загорелся дом. После тушения пожара недалеко от места происшествия в сугробе нашли тело 49-летнего хозяина сгоревшего дома. Он был убит: колото-резаные раны обнаружили на шее и грудной клетке, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Следователь и сотрудник уголовного розыска полиции выяснили, что последним с покойным встречался его сосед, ранее много раз судимый. Следователь встретился с ним и обратил внимание, что у мужчины опалены брови.

Тогда в квартире соседа провели обыск. В печи обнаружили остатки одежды. На допросе мужчина признался в убийстве.

По данным следствия, обвиняемый живёт в доме на территории садового товарищества «Забайкалец-1». 12 января он пришёл в ограду к соседу, который попросил у него топор и принялся им колоть дрова. Во время работ мужчины из-за незначительного повода поссорились. Мужчина забрал топор и направился домой, но вскоре вернулся, чтобы продолжить спор. Они вновь поругались.

Тогда обвиняемый схватил со стола нож и нанёс им касательный удар противнику по шее. Раненый выскочил из дома и попытался убежать. Нападавший, опасаясь, что сосед подаст на него жалобу, догнал его и нанёс удар клинком в грудь. После этого они вместе направились обратно к дому, но по пути от травм потерпевший скончался.

Убийца закопал его тело на улице в снегу. После взял канистру с бензином и поджёг дом покойного соседа, предварительно стащив оттуда мобильный телефон. При поджоге разлитого по дому горючего мужчина опалил себе брови.

Задержанному предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



убийство
 
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