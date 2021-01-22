Убийца поджёг дом после расправы над мужчиной
12 января в садовом товариществе «Забайкалец-1», расположенном на окраине посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии, загорелся дом. После тушения пожара недалеко от места происшествия в сугробе нашли тело 49-летнего хозяина сгоревшего дома. Он был убит: колото-резаные раны обнаружили на шее и грудной клетке, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Следователь и сотрудник уголовного розыска полиции выяснили, что последним с покойным встречался его сосед, ранее много раз судимый. Следователь встретился с ним и обратил внимание, что у мужчины опалены брови.
Тогда в квартире соседа провели обыск. В печи обнаружили остатки одежды. На допросе мужчина признался в убийстве.
По данным следствия, обвиняемый живёт в доме на территории садового товарищества «Забайкалец-1». 12 января он пришёл в ограду к соседу, который попросил у него топор и принялся им колоть дрова. Во время работ мужчины из-за незначительного повода поссорились. Мужчина забрал топор и направился домой, но вскоре вернулся, чтобы продолжить спор. Они вновь поругались.
Тогда обвиняемый схватил со стола нож и нанёс им касательный удар противнику по шее. Раненый выскочил из дома и попытался убежать. Нападавший, опасаясь, что сосед подаст на него жалобу, догнал его и нанёс удар клинком в грудь. После этого они вместе направились обратно к дому, но по пути от травм потерпевший скончался.
Убийца закопал его тело на улице в снегу. После взял канистру с бензином и поджёг дом покойного соседа, предварительно стащив оттуда мобильный телефон. При поджоге разлитого по дому горючего мужчина опалил себе брови.
Задержанному предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В Бурятии убийцу вычислили по опалённым бровям
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Убийца поджёг дом после расправы над мужчиной
В министерстве внутренних дел по Бурятии подвели итоги года
Велосипед неизвестный украл из подъезда дома
Водитель остался один на безлюдной дороге
Малышей уже осмотрели врачи
Преступники «работали» по ночам
На месте работают экстренные службы
Пропавший подросток, как выяснилось, перехотел учиться в колледже
Ещё четыре автомобиля пожарные успели спасти
В суде мужчина признал свою вину
Смертельная авария произошла утром
Вора задержали по «горячим следам»
Остановленный для проверки документов мужчина внезапно побежал
На месте работают спецслужбы
Происшествия, 21.01.2021
Женщина из очереди обокрала другую покупательницу