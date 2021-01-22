 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 января

21 января

Популярное

МВД Бурятии заявило о снижении преступности на 6%

МВД Бурятии заявило о снижении преступности на 6%
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
В министерстве внутренних дел по Бурятии подвели итоги года

По 2020 года в Бурятии отмечается снижение количества зарегистрированных преступлений на 6,7%. Об этом сообщил министр внутренних дел по Бурятии генерал-майор полиции Олег Кудинов на заседании коллегии по итогам года. Информацию озвучили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Зарегистрировано снижение на 16% числе умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекших смерть потерпевшего на 20%.

Снизилось количество разбоев на 42%, краж – на 14%. В том числе стало меньше краж из квартир, карманных краж, хищений сотовых телефонов, транспортных средств, цветных и черных металлов, скота. Меньше зарегистрировано вымогательств, грабежей,хищений оружия, боеприпасов; поджогов, хулиганств, заявили в полиции.

- На 10 % снизилось количество бытовых тяжких и особо тяжких преступлений. На 20 % снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Уменьшилось на 2 % количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии. Меньше зарегистрировано преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, - перечислили в МВД по Бурятии.

За год в республике выявили более 9,7 тысяч человек, совершивших преступления.

Раскрываемость преступлений в целом увеличилась на 0,9%, говорится в сообщении МВД. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 53,1% (отметим, в целом по России показатель составляет 41%).

За год в Бурятии выявили более 430 преступлений экономической направленности, более половины из которых относится к тяжким и особо тяжким. Сотрудники органов внутренних дел выявили 109 преступлений против государственной власти, интересов государственной службы. Зафиксировано 1 356 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
МВД Бурятии преступность
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии убийцу вычислили по опалённым бровям
В Бурятии убийцу вычислили по опалённым бровям
Происшествия, 22.01.2021
Убийца поджёг дом после расправы над мужчиной
МВД Бурятии заявило о снижении преступности на 6%
МВД Бурятии заявило о снижении преступности на 6%
Происшествия, 22.01.2021
В министерстве внутренних дел по Бурятии подвели итоги года
В Улан-Удэ ищут похитителя велосипеда. Видео
В Улан-Удэ ищут похитителя велосипеда. Видео
Происшествия, 22.01.2021
Велосипед неизвестный украл из подъезда дома
В Бурятии навигатор завёл автомобилиста в западню
В Бурятии навигатор завёл автомобилиста в западню
Происшествия, 22.01.2021
Водитель остался один на безлюдной дороге
Пропавший в Бурятии подросток сам пришёл в полицию
Пропавший в Бурятии подросток сам пришёл в полицию
Происшествия, 22.01.2021
Пропавший подросток, как выяснилось, перехотел учиться в колледже
В Бурятии за сутки сгорели два автомобиля
В Бурятии за сутки сгорели два автомобиля
Происшествия, 22.01.2021
Ещё четыре автомобиля пожарные успели спасти  
В Бурятии водитель врезался в ограждение и погиб
В Бурятии водитель врезался в ограждение и погиб
Происшествия, 22.01.2021
Смертельная авария произошла утром
Улан-удэнец, убегая от росгвардейцев, выбросил наркотики
Улан-удэнец, убегая от росгвардейцев, выбросил наркотики
Происшествия, 22.01.2021
Остановленный для проверки документов мужчина внезапно побежал
В Улан-Удэ вновь «заминировали» школу №17
В Улан-Удэ вновь «заминировали» школу №17
Происшествия, 22.01.2021
На месте работают спецслужбы
В Бурятии женщина совершила кражу на кассе магазина
В Бурятии женщина совершила кражу на кассе магазина
Происшествия, 21.01.2021
Женщина из очереди обокрала другую покупательницу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^