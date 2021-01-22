В министерстве внутренних дел по Бурятии подвели итоги года
По 2020 года в Бурятии отмечается снижение количества зарегистрированных преступлений на 6,7%. Об этом сообщил министр внутренних дел по Бурятии генерал-майор полиции Олег Кудинов на заседании коллегии по итогам года. Информацию озвучили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Зарегистрировано снижение на 16% числе умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекших смерть потерпевшего на 20%.
Снизилось количество разбоев на 42%, краж – на 14%. В том числе стало меньше краж из квартир, карманных краж, хищений сотовых телефонов, транспортных средств, цветных и черных металлов, скота. Меньше зарегистрировано вымогательств, грабежей,хищений оружия, боеприпасов; поджогов, хулиганств, заявили в полиции.
- На 10 % снизилось количество бытовых тяжких и особо тяжких преступлений. На 20 % снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Уменьшилось на 2 % количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии. Меньше зарегистрировано преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, - перечислили в МВД по Бурятии.
За год в республике выявили более 9,7 тысяч человек, совершивших преступления.
Раскрываемость преступлений в целом увеличилась на 0,9%, говорится в сообщении МВД. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 53,1% (отметим, в целом по России показатель составляет 41%).
За год в Бурятии выявили более 430 преступлений экономической направленности, более половины из которых относится к тяжким и особо тяжким. Сотрудники органов внутренних дел выявили 109 преступлений против государственной власти, интересов государственной службы. Зафиксировано 1 356 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
МВД Бурятии заявило о снижении преступности на 6%
Происшествия, Фото:
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