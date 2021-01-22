В Улан-Удэ ищут похитителя велосипеда. Видео

Произошедшее сняла видеокамера, установленная в подъезде.





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Полицейские отдела полиции №2 Улан-Удэ разыскивают подозреваемого в краже велосипеда. Кража произошла ночью 8 декабря в подъезде многоквартирного дома по улице Крылова. Неизвестный срезал тросовый замок и украл велосипед. Ущерб составил 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.мужчина европейской внешности, рост 180 см, среднего телосложения, на вид 30 лет.в чёрную шапку с белой полосой и помпоном, куртку тёмного цвета с меховой оторочкой на капюшоне.По данным полиции, подозреваемый уехал на украденном велосипеде в сторону улицы Тобольская.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8-924-752-30-13, 8-914-844-67-00, 43-02-02 или 102 (112).