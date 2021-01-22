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В Бурятии навигатор завёл автомобилиста в западню

В Бурятии навигатор завёл автомобилиста в западню
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Водитель остался один на безлюдной дороге

В Бурятии спасли автомобилиста, чья машина сломалась на безлюдной дороге. Об этом случае рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Поздним вечером 21 января на номер «112» поступило сообщение о том, что в 18 километрах от села Баргузин автомобилист попал в беду. Он ехал в село Уро по построенному навигатором маршруту. Следуя указаниям, водитель свернул на лесовозную безлюдную дорогу. Автомобиль засел в снегу и вышел из строя. Стоял сильный мороз, была угроза, что мужчина замёрзнет насмерть.

На помощь выдвинулись пожарные из пожарной части №12.

Ориентируясь на имеющиеся координаты, пожарные прибыли по бездорожью на место происшествия. Там они обнаружили автомобилиста и сотрудников ГИБДД, которые также прибыли на помощь человеку.

Выяснилось, что у машины произошла поломка генератора, и продолжать путь на ней было невозможно. Двумя автомобилями высокой проходимости вышедший из строя автомобиль был эвакуирован на дорогу общего пользования.

До населённого пункта мужчину и его транспорт сотрудники ГИБДД доставили самостоятельно.


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