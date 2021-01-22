Малышей уже осмотрели врачи
В детском саду «Сказка» в городе Вихоревка Братского района Иркутской области выявлен факт инфекционного заболевания детей. Из 133 воспитанников заболели 19. Все они осмотрены врачами, предварительный диагноз – ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на министерство образования региона.
- У детей взяты анализы, ситуация находится на контроле, - отметили в министерстве.
Информационное агентство «ТК Город» сообщает, что инцидент произошёл 21 января. По данным издания, в детский сад в тот день не пришли 27 человек, у пятерых из них была рвота, температуры не было.
В Иркутской области одновременно заболели 19 детсадовцев
Происшествия, Фото:
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