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В Иркутской области одновременно заболели 19 детсадовцев

В Иркутской области одновременно заболели 19 детсадовцев
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Малышей уже осмотрели врачи

В детском саду «Сказка» в городе Вихоревка Братского района Иркутской области выявлен факт инфекционного заболевания детей. Из 133 воспитанников заболели 19. Все они осмотрены врачами, предварительный диагноз – ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на министерство образования региона.

- У детей взяты анализы, ситуация находится на контроле, - отметили в министерстве.

Информационное агентство «ТК Город» сообщает, что инцидент произошёл 21 января. По данным издания, в детский сад в тот день не пришли 27 человек, у пятерых из них была рвота, температуры не было.
детские сады болезнь
 
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