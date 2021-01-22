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Угонщиков дорогих иномарок будут судить в Иркутске

Угонщиков дорогих иномарок будут судить в Иркутске
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Преступники «работали» по ночам

В Иркутске будут судить трёх мужчин в возрасте от 28 до 30 лет, обвиняемых в четырёх покушениях на угон и одной краже дорогого внедорожника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По данным следствия, угонщики приобрели специальное оборудование, позволяющее заводить машину без оригинального ключа.

С сентября 2019 года по май 2020-го мужчины подбирали подходящие автомобили, выходя на преступления по ночам. Действовали они по заранее спланированной схеме: вели наблюдение, подыскивая иномарки, оставленные на неохраняемых парковках, осматривали местность на наличие камер наружного наблюдения. При этом они применяли меры предосторожности: на лица надевали маски, на руках носили перчатки.

Несмотря на тщательную подготовку, в четырёх случаях похитить машины не удалось, так как на них были установлены противоугонные системы. Угнали они только один дорогой внедорожник стоимостью более двух миллионов рублей.

Оперативники задержали подозреваемых весной 2020 года. При обысках в их квартирах и гараже полицейские изъяли дорогостоящую аппаратуру для считывания сигналов автомобильных ключей, средства для подавления радиосигналов. Найден и угнанный внедорожник, который уже вернули владельцу.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.


угон
 
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