Ещё четыре автомобиля пожарные успели спасти
Рано утром 20 января в селе Посольское Кабанского района Бурятии произошёл пожар в частном жилом доме с пристроенным гаражом. В момент возгорания в гараже находился микроавтобус.
Первым к месту вызова прибыл пожарный автомобиль добровольной пожарной команды сельского поселения Посольское. Затем прибыли пожарные из №25 и №28 2-го Кабанского отряда Государственной противопожарной службы, а также представители Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС.
Огонь уничтожил дом и гараж на общей площади 130 квадратных метра, в гараже сгорел автомобиль. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
Спустя два часа в селе Багдарин Баунтовского района загорелся легковой автомобиль. На момент прибытия пожарных машина горела полностью. Предварительная причина пожара – поджог.
Вечером того же дня по улице Челябинская в Улан-Удэ произошёл пожар в гаражных боксах. На момент прибытия пожарных горела кровля здания, существовала угроза распространения огня. Пожарные из гаражей эвакуировали четыре автомобиля.
Очаг удалось ликвидировать за 23 минуты. Всего к тушению привлекались 18 пожарных и четыре единицы техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Огонь повредил кровлю на площади 36 квадратных метра. Предварительная причина произошедшего - неисправность отопительных печей и дымоходов.
Всего за прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано девять пожаров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии за сутки сгорели два автомобиля
Происшествия, Фото:
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