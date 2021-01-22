В Бурятии за сутки сгорели два автомобиля

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Ещё четыре автомобиля пожарные успели спасти



Рано утром 20 января в селе Посольское Кабанского района Бурятии произошёл пожар в частном жилом доме с пристроенным гаражом. В момент возгорания в гараже находился микроавтобус.



Первым к месту вызова прибыл пожарный автомобиль добровольной пожарной команды сельского поселения Посольское. Затем прибыли пожарные из №25 и №28 2-го Кабанского отряда Государственной противопожарной службы, а также представители Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС.



Огонь уничтожил дом и гараж на общей площади 130 квадратных метра, в гараже сгорел автомобиль. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.



Спустя два часа в селе Багдарин Баунтовского района загорелся легковой автомобиль. На момент прибытия пожарных машина горела полностью. Предварительная причина пожара – поджог.



Вечером того же дня по улице Челябинская в Улан-Удэ произошёл пожар в гаражных боксах. На момент прибытия пожарных горела кровля здания, существовала угроза распространения огня. Пожарные из гаражей эвакуировали четыре автомобиля.



Очаг удалось ликвидировать за 23 минуты. Всего к тушению привлекались 18 пожарных и четыре единицы техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Огонь повредил кровлю на площади 36 квадратных метра. Предварительная причина произошедшего - неисправность отопительных печей и дымоходов.



Всего за прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано девять пожаров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.





