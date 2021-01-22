В суде мужчина признал свою вину
Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор местному жителю за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В июне 2020 года улан-удэнец на открытом участке в окрестностях города нарвал отрезки верхушечных стеблей с листьями дикорастущей конопли. Получилось 160 гр.
В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Предлагая суду назначить наказание в виде реального лишения свободы, государственный обвинитель Бурятской транспортной прокуратуры исходил из того, что подсудимый ранее неоднократно судим, имеет непогашенную судимость за аналогичное преступление.
Суд признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Улан-удэнец получил 3,5 года колонии за хранение конопли
Происшествия, Фото:
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