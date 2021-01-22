Улан-удэнец получил 3,5 года колонии за хранение конопли

Происшествия, Фото: из архива

В суде мужчина признал свою вину



Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор местному жителю за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



В июне 2020 года улан-удэнец на открытом участке в окрестностях города нарвал отрезки верхушечных стеблей с листьями дикорастущей конопли. Получилось 160 гр.



В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.



Предлагая суду назначить наказание в виде реального лишения свободы, государственный обвинитель Бурятской транспортной прокуратуры исходил из того, что подсудимый ранее неоднократно судим, имеет непогашенную судимость за аналогичное преступление.



Суд признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил.





