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В Бурятии водитель врезался в ограждение и погиб

В Бурятии водитель врезался в ограждение и погиб
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Смертельная авария произошла утром

Накануне, 21 января, в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 57-летний водитель «Тойоты Виста», который врезался в ограждение.

- В 9 утра водитель автомобиля «Тойота Виста», следуя по улице Ленина села Петропаловка, совершил наезд на металлическое ограждение. В результате ДТП водитель получил смертельную травму, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», два смертельных ДТП в Бурятии были зафиксированы в новогодние праздники. 1 января в Селенгинском районе столкновении двух легковушек один человек погиб, ещё шестеро пострадали. Также 10 января в Заиграевском районе был насмерть сбит пешеход.
ДТП смерть
 
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