В Иркутской области повар вагона-ресторана обчистил пьяного пассажира

Вора задержали по «горячим следам»



К транспортным полицейским Иркутской области с заявлением обратился житель Забайкальского края. У него в поезде украли мобильный телефон стоимостью 12 тысяч рублей, кошелёк с 600 рублями, а также банковскую карту, на счету которой было пять тысяч рублей.



Сотрудники транспортной полиции по «горячим следам» поймали вора. Им оказался 21-летний повар вагона-ресторана, ранее судимый за мошенничество. Он воспользовался тем, что пьяный посетитель вагона-ресторана оставил своё имущество без присмотра. Тогда повар стащил со стола мобильный телефон, кошелёк и банковскую карту.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

