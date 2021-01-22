Вора задержали по «горячим следам»
К транспортным полицейским Иркутской области с заявлением обратился житель Забайкальского края. У него в поезде украли мобильный телефон стоимостью 12 тысяч рублей, кошелёк с 600 рублями, а также банковскую карту, на счету которой было пять тысяч рублей.
Сотрудники транспортной полиции по «горячим следам» поймали вора. Им оказался 21-летний повар вагона-ресторана, ранее судимый за мошенничество. Он воспользовался тем, что пьяный посетитель вагона-ресторана оставил своё имущество без присмотра. Тогда повар стащил со стола мобильный телефон, кошелёк и банковскую карту.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутской области повар вагона-ресторана обчистил пьяного пассажира
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