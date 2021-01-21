В Бурятии женщина совершила кражу на кассе магазина

Женщина из очереди обокрала другую покупательницу



29 декабря в дежурную часть поступило сообщение от 37-летней жительницы села Багдарин. Женщина рассказала, что по невнимательности оставила на кассе магазина смартфон. В чехле телефона она хранила около шести тысяч рублей. Спустя несколько минут сельчанка вернулась, но не обнаружила гаджет и обратилась в полицию. Общий ущерб составил около 25 тысяч рублей.



Полиция установила, что телефон украла женщина, которая стояла в очереди за заявительницей. Ею оказалась 35-летняя жительница соседнего села.



Украденное изъято. Женщина не смогла объяснить полицейским причину своего поступка, но сотовым телефоном планировала пользоваться, сообщается пресс-служба МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.





