Женщина из очереди обокрала другую покупательницу
29 декабря в дежурную часть поступило сообщение от 37-летней жительницы села Багдарин. Женщина рассказала, что по невнимательности оставила на кассе магазина смартфон. В чехле телефона она хранила около шести тысяч рублей. Спустя несколько минут сельчанка вернулась, но не обнаружила гаджет и обратилась в полицию. Общий ущерб составил около 25 тысяч рублей.
Полиция установила, что телефон украла женщина, которая стояла в очереди за заявительницей. Ею оказалась 35-летняя жительница соседнего села.
Украденное изъято. Женщина не смогла объяснить полицейским причину своего поступка, но сотовым телефоном планировала пользоваться, сообщается пресс-служба МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.
В Бурятии женщина совершила кражу на кассе магазина
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