Общее число случаев заражения превышает 32 тысячи
По данным на 21 января, за последние сутки 264 забайкальцев выздоровели от COVID-19. Всего с начала прошлого года инфекцию победили 29 807 человека.
За последние сутки число заболевших COVID-19 в Забайкальском крае увеличилось на 219. За весь период количество инфицированных коронавирусной инфекцией забайкальцев составило 32 299.
Причина смерти от коронавируса подтверждена ещё у шести человек. С начала прошлого года опасная болезнь унесла жизни 609 забайкальцев.
В моногоспиталях Забайкалья 81 пациент находится в тяжёлом состоянии, 37 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 21 января в Бурятии зарегистрировано 29 069 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.
В Забайкалье коронавирус унёс жизни 609 человек
Происшествия, Фото:
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