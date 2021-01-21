 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 января

20 января

Популярное

В Забайкалье коронавирус унёс жизни 609 человек

В Забайкалье коронавирус унёс жизни 609 человек
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Общее число случаев заражения превышает 32 тысячи

По данным на 21 января, за последние сутки 264 забайкальцев выздоровели от COVID-19. Всего с начала прошлого года инфекцию победили 29 807 человека.

За последние сутки число заболевших COVID-19 в Забайкальском крае увеличилось на 219. За весь период количество инфицированных коронавирусной инфекцией забайкальцев составило 32 299.

Причина смерти от коронавируса подтверждена ещё у шести человек. С начала прошлого года опасная болезнь унесла жизни 609 забайкальцев.

В моногоспиталях Забайкалья 81 пациент находится в тяжёлом состоянии, 37 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 21 января в Бурятии зарегистрировано 29 069 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.
смерть коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии подозреваемый в убийстве прятался в сугробе
В Бурятии подозреваемый в убийстве прятался в сугробе
Происшествия, 21.01.2021
Убийца не стерпел матерного оскорбления в свой адрес
В Забайкалье адвокат обманул своего подзащитного
В Забайкалье адвокат обманул своего подзащитного
Происшествия, 21.01.2021
Адвокат предложил осуждённому за взятку договориться об изменении решения
Рамиля Шамсутдинова приговорили к 24,5 годам строгого режима
Рамиля Шамсутдинова приговорили к 24,5 годам строгого режима
Происшествия, 21.01.2021
Вынесен приговор расстрелявшему сослуживцев срочнику
Житель Иркутской области взял 200 тысяч в кредит для мошенников
Житель Иркутской области взял 200 тысяч в кредит для мошенников
Происшествия, 21.01.2021
Молодой человек общался с несколькими «представителями банка»
Учитель музыки из Иркутска перевела мошенникам 271 тысячу
Учитель музыки из Иркутска перевела мошенникам 271 тысячу
Происшествия, 21.01.2021
Учительница хотела заработать на инвестициях
В Бурятии на пожаре была угроза взрыва
В Бурятии на пожаре была угроза взрыва
Происшествия, 21.01.2021
Газовый баллон не успели вовремя вынести на пожаре
В Бурятии ищут пропавшего неделю назад подростка
В Бурятии ищут пропавшего неделю назад подростка
Происшествия, 21.01.2021
Пропавший подросток ушёл из общежития колледжа
Улан-удэнцу не понравилось, как припаркована машина, и он разбил её
Улан-удэнцу не понравилось, как припаркована машина, и он разбил её
Происшествия, 21.01.2021
Инцидент произошёл, пока владелица автомобиля была в магазине
В Улан-Удэ в страшном ДТП пострадал 19-летний водитель
В Улан-Удэ в страшном ДТП пострадал 19-летний водитель
Происшествия, 21.01.2021
От легковушки осталась только груда металла
Ревнивый житель Бурятии истыкал соперника туристическим ножом
Ревнивый житель Бурятии истыкал соперника туристическим ножом
Происшествия, 21.01.2021
Также позже преступник отобрал у пенсионерки колбасу
За год в Улан-Удэ сбили 137 пешеходов
За год в Улан-Удэ сбили 137 пешеходов
Происшествия, 20.01.2021
Самым аварийным днём стал вторник

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^