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Житель Иркутской области застрелил друга вместо лося

Житель Иркутской области застрелил друга вместо лося
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина думал, что выстрелил в зверя

В городе Усть-Илимск Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, который случайно убил друга. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, 19 сентября 2020 года в лесу Бадарминской магистрали один из охотников подстрелил другого. 51-летний мужчина скончался на месте.

Мужчина пояснил, что вместе с товарищем они охотились на лося в тёмное время суток. Находясь вдалеке друг от друга, он увидел в тепловизоре объект и был уверен, что это зверь, поэтому подстрелил его.

Следователи изъяли ружьё, из которого был произведён выстрел. Проведена проверка законности охоты и разрешений на имеющееся оружие. Нарушений не выявлено.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
охотники причинение смерти по неосторожности
 
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