Житель Иркутской области застрелил друга вместо лося

Мужчина думал, что выстрелил в зверя



В городе Усть-Илимск Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, который случайно убил друга. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.



По версии следствия, 19 сентября 2020 года в лесу Бадарминской магистрали один из охотников подстрелил другого. 51-летний мужчина скончался на месте.



Мужчина пояснил, что вместе с товарищем они охотились на лося в тёмное время суток. Находясь вдалеке друг от друга, он увидел в тепловизоре объект и был уверен, что это зверь, поэтому подстрелил его.



Следователи изъяли ружьё, из которого был произведён выстрел. Проведена проверка законности охоты и разрешений на имеющееся оружие. Нарушений не выявлено.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

