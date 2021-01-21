Мужчина думал, что выстрелил в зверя
В городе Усть-Илимск Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, который случайно убил друга. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, 19 сентября 2020 года в лесу Бадарминской магистрали один из охотников подстрелил другого. 51-летний мужчина скончался на месте.
Мужчина пояснил, что вместе с товарищем они охотились на лося в тёмное время суток. Находясь вдалеке друг от друга, он увидел в тепловизоре объект и был уверен, что это зверь, поэтому подстрелил его.
Следователи изъяли ружьё, из которого был произведён выстрел. Проведена проверка законности охоты и разрешений на имеющееся оружие. Нарушений не выявлено.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Житель Иркутской области застрелил друга вместо лося
Происшествия, Фото:
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