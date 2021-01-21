Убийца не стерпел матерного оскорбления в свой адрес
20 января около полуночи в доме в селе Нюки Кабанского района Бурятии обнаружили тело 31-летней местной жительницы. Её шея и грудь были изрезаны. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По подозрению был задержан 42-летний ранее судимый сосед покойной женщины. С ним она выпивала до трагедии. Во время допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы.
По данным следствия, обвиняемый ранее за различные преступления отбывал наказания в исправительных колониях в соседнем регионе. Около полутора лет назад после освобождения он с другом приехал в село Нюки. Здесь познакомился с одинокой женщиной и поселился у неё.
19 января к ним в гости пришла соседка. Вместе они стали выпивать. Во время застолья, опьянев, соседка из-за незначительного повода обматерила мужчину. Обвиняемый с тюремным прошлым в ответ схватил со стола нож и ударил им в шею и грудь женщине. Она скончалась на месте.
Около полуночи к ним в дом пришёл сожитель покойной женщины, который стал беспокоиться из-за её длительного отсутствия и отправился на поиски. Обнаружив тело, он позвонил в полицию.
В этот момент убийца выскочил на улицу и убежал. По пути, увидев большой сугроб, он забрался в него и попытался укрыться под снегом. Но через непродолжительное время его обнаружили и задержали сотрудники полиции.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Бурятии подозреваемый в убийстве прятался в сугробе
Происшествия, Фото:
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