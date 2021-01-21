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Рамиля Шамсутдинова приговорили к 24,5 годам строгого режима

Рамиля Шамсутдинова приговорили к 24,5 годам строгого режима
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вынесен приговор расстрелявшему сослуживцев срочнику

В Чите сегодня, 21 января, второй Восточный окружной военный суд приговорил к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, сообщает ТАСС,

Шамсутдинов осенью 2019 года устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае и убил восемь человек.

- Признать Шамсутдинова Рамиля Салимчановича виновным в совершении преступлений. Путём частичного сложения назначить окончательное наказание на срок 24 года 6 месяцев без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - передаёт ТАСС слова судьи.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 25 октября 2019 года в воинской части в закрытом посёлке Горный. 20-летний рядовой-срочник, родом из Тюменской области, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия, целясь им в грудь, голову и спину. Это произошло при смене караула. Восемь военнослужащих погибли, ещё двое получили ранения. Сам Шамсутдинов позже заявлял, что подвергся издевательствам со стороны сослуживцев, поэтому расстрелял их.

В конце 2020 года, единогласным решением присяжные признали Рамиля Шамсутдинова виновным. Они также сочли, что рядовой заслуживает снисхождения — а это означает, что ему нельзя назначить пожизненное лишение свободы.





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