Житель Иркутской области взял 200 тысяч в кредит для мошенников

Молодой человек общался с несколькими «представителями банка»



В дежурную часть обратился 22-летний житель города Бодайбо с заявлением о том, что телефонные аферисты похитили у него деньги.



12 января молодой человек находился в Новосибирске, в послеобеденное время ему позвонила девушка и представилась сотрудницей службы безопасности. Она оповестила молодого человека о том, что на него пытаются оформить кредит в районе 200 тысяч рублей. Чтобы исправить ситуацию, его перевели на «экономический отдел», где ему ответил мужчина. Он попросил молодого человека заново составить заявку, чтобы «отразить» этот кредит. После ему «одобрили» новую заявку на ту же сумму, «специалист» сказал, что псевдокредит погашен и теперь нужно погасить только что созданную заявку. Ему рассказали о том, что он может расплатиться за новый кредит беспроцентно. Для этого молодого человека попросили снять всю сумму и по 15 000 рублей переводить на разные номера.



- Прошу граждан не верить неизвестным номерам. Кто вам звонит, сразу отключаться, - призвал потерпевший.



В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия.





