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В Бурятии сгорел жилой дом с открытой дверью

В Бурятии сгорел жилой дом с открытой дверью
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавших нет

В двух районах Бурятии произошли пожары, уничтожившие жилой дом и дачу. О них рассказали в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В ночь с 19 на 20 января в селе Турка Прибайкальского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. Пожарные приехали через шесть минут после сообщения. Дом и веранда уже были полностью охвачены огнём.

Вероятно, быстрому распространению огня способствовал приток кислорода – дверь горящего дома была открыта.

Открытое горение было ликвидировано за 20 минут. Из-за позднего обнаружения пожара, и, следовательно, позднего сообщения в пожарную охрану, спасти дом не удалось. Он был уничтожен на площади 60 кв. м.

Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

Также поздним вечером 20 января в посёлке Селенгинск Кабанского района сгорел дачный дом.

Предположительной причиной произошедшего послужил перекал трубы дымохода.


пожар
 
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