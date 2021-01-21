Пострадавших нет
В двух районах Бурятии произошли пожары, уничтожившие жилой дом и дачу. О них рассказали в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В ночь с 19 на 20 января в селе Турка Прибайкальского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме. Пожарные приехали через шесть минут после сообщения. Дом и веранда уже были полностью охвачены огнём.
Вероятно, быстрому распространению огня способствовал приток кислорода – дверь горящего дома была открыта.
Открытое горение было ликвидировано за 20 минут. Из-за позднего обнаружения пожара, и, следовательно, позднего сообщения в пожарную охрану, спасти дом не удалось. Он был уничтожен на площади 60 кв. м.
Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.
Также поздним вечером 20 января в посёлке Селенгинск Кабанского района сгорел дачный дом.
Предположительной причиной произошедшего послужил перекал трубы дымохода.
В Бурятии сгорел жилой дом с открытой дверью
Происшествия, Фото:
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