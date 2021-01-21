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В Бурятии на пожаре была угроза взрыва

В Бурятии на пожаре была угроза взрыва
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Газовый баллон не успели вовремя вынести на пожаре

Ранним утром 20 января в селе Посольское Кабанского района Бурятии огонь уничтожил жилой дом и гараж, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

По счастливой случайности, один из жильцов проснулся и вовремя обнаружил задымление и возгорание в гараже, с которого пламя распространялось на дом. Семья из трёх человек успела спастись.

Из-за значительного удаления места пожара от пожарных частей (35 и 52 километров) первыми на место прибыли добровольные пожарные и спасатели Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда. На момент их прибытия горели дом и пристроенный к нему гараж.

Существовала угроза взрыва: жилец сообщил, что в гараже находился газовый баллон. Вынести его не удалось – строение было охвачено огнём. Спасатели оцепили территорию дома.

К счастью, баллон не взорвался: при разборе места пожара он был обнаружен пустым. Выяснилось, что через повреждённый клапан газ выгорел в огне.

На ликвидацию открытого горения потребовалось больше часа. Огонь уничтожил дом и гараж на общей площади 130 кв. м. В гараже сгорел автомобиль.

Переход огня на постройки, находящиеся в четырёх метрах от горящих строений не было допущено.

Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электрооборудования в гараже.

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 января на крупном пожаре в селе Петропавловка пожарные предотвратили взрыв, с риском для жизни вынеся газовые баллоны.

В конце октября 2019 года в в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ взорвался баллон с газом. Взрывной волной выбиты стёкла, повреждены стены, окна, мебель. Пострадали 12 человек, в том числе 17-летний официант.

Позже стало известно: в кафе было шесть газовых баллонов; взорвись они все, уничтожена была бы часть улицы Ленина.


угроза взрыва
 
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