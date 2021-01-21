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В Бурятии ищут пропавшего неделю назад подростка

В Бурятии ищут пропавшего неделю назад подростка
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Пропавший подросток ушёл из общежития колледжа

Полицейские разыскивают 17-летнего Максима Черных - учащегося Кижингинского филиала Бурятского аграрного колледжа имени Ербанова. Подросток днём 13 января ушел из общежития филиала в селе Кижинга и до настоящего времени не вернулся, сообщает МВД по Бурятии.

Приметы: европейской внешности, на вид 17 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см.

Был одет: удлинённая куртка, шапка вязаная чёрного цвета, трико и кроссовки зимние чёрные.

При наличии какой-либо информации о несовершеннолетнем или его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(30141)32-484, 8(914)834-87-39, 8(983)335-35-46 или 102 (112).
пропавшие без вести
 
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