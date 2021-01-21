Карту потеряла 72-летняя пенсионерка
14 января в отдел полиции №2 в Улан-Удэ поступило заявление о краже денег от 72-летней пенсионерки. Она рассказала, что в середине декабря потеряла банковскую карту. Пропажу обнаружила спустя почти месяц, когда ей понадобилось снять со счёта накопления.
Пенсионерка пришла в отделение банка, где от специалиста узнала о том, что денег на её счету нет. Судя по выписке, неизвестный потратил деньги на продукты в магазинах в 112 квартале. Ущерб составил более 11 тысяч рублей.
Полицейские в магазинах самообслуживания, где рассчитывался подозреваемый, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В одной из торговых точек работники узнали бывшего коллегу – проживающего неподалёку 22-летнего молодого человека.
Сотрудники уголовного розыска пришли домой к молодому человеку и задержали его.
Улан-удэнец признался, что на улице нашёл карту и две недели оплачивал свои покупки. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Трудоустроен.
Банковская карта изъята. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД по Бурятии.
Улан-удэнец две недели оплачивал покупки найденной картой
Происшествия, Фото:
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