Инцидент произошёл, пока владелица автомобиля была в магазине
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали мужчину, разбившего лобовое стекло чужого автомобиля.
Автомобиль был припаркован возле продуктового супермаркета в микрорайоне Загорск. Выйдя из магазина, хозяйка машины Nissan обнаружила, что лобовое стекло её автомобиля разбито. Женщина сразу же позвонила в правоохранительные органы.
Прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны очевидцы рассказали подробности произошедшего.
Мимо автомобиля проходил пожилой мужчина, который схватил лежавшую на земле лопату дворника и ею разбил лобовое стекло. После с места происшествия ушёл. Свидетели сказали, что знают этого мужчину, который живёт неподалёку. Они указали, где именно.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя и передали участковому. Задержанный 61-летний мужчина рассказал, что ему не понравилось, как припаркован автомобиль, и он так решил наказать автовладельца.
По данному факту проводится разбирательство, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Улан-удэнцу не понравилось, как припаркована машина, и он разбил её
Происшествия, Фото:
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