Улан-удэнцу не понравилось, как припаркована машина, и он разбил её

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Инцидент произошёл, пока владелица автомобиля была в магазине



В Улан-Удэ росгвардейцы задержали мужчину, разбившего лобовое стекло чужого автомобиля.



Автомобиль был припаркован возле продуктового супермаркета в микрорайоне Загорск. Выйдя из магазина, хозяйка машины Nissan обнаружила, что лобовое стекло её автомобиля разбито. Женщина сразу же позвонила в правоохранительные органы.



Прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны очевидцы рассказали подробности произошедшего.



Мимо автомобиля проходил пожилой мужчина, который схватил лежавшую на земле лопату дворника и ею разбил лобовое стекло. После с места происшествия ушёл. Свидетели сказали, что знают этого мужчину, который живёт неподалёку. Они указали, где именно.



Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя и передали участковому. Задержанный 61-летний мужчина рассказал, что ему не понравилось, как припаркован автомобиль, и он так решил наказать автовладельца.



По данному факту проводится разбирательство, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

