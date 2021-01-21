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В Бурятии водитель «Нивы» пострадал в столкновении с «Тойотой»

В Бурятии водитель «Нивы» пострадал в столкновении с «Тойотой»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло в Баргузинском районе

Накануне днём в Баргузинском районе Бурятии в ДТП пострадал 59-летний водитель «Нивы». Его автомобиль столкнулся с «Тойотой Короной».

- Водитель автомобиля «ВАЗ-2121», следуя по автодороге «Баргузин – Ина – Баянгол», в 200 метрах от села Баянгол совершил столкновение с автомобилем «Тойота Корона Премио» под управлением водителя 1984 года рождения. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля с травмами доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ в столкновении с грузовиком пострадал 19-летний водитель.
ДТП
 
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