В Улан-Удэ в страшном ДТП пострадал 19-летний водитель

От легковушки осталась только груда металла
Накануне, 20 января, в восемь часов утра в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадал 19-летний водитель.
- Молодой человек за рулём «Тойоты Камри», следуя в направлении улицы Бограда, в районе дома № 7а по улице Псковская совершил столкновение с автомобилем «Исудзу Эльф» под управлением 34-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате столкновения легковушка превратилась в груду металла.
Водитель «Камри» получил травмы различной степени тяжести.
- Стаж его вождения – с 2019 года, - сообщили в Госавтоинспекции.
ДТП произошло в Баргузинском районе
Инцидент произошёл накануне
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