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В Улан-Удэ в страшном ДТП пострадал 19-летний водитель

В Улан-Удэ в страшном ДТП пострадал 19-летний водитель
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
От легковушки осталась только груда металла

Накануне, 20 января, в восемь часов утра в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадал 19-летний водитель.

- Молодой человек за рулём «Тойоты Камри», следуя в направлении улицы Бограда, в районе дома № 7а по улице Псковская совершил столкновение с автомобилем «Исудзу Эльф» под управлением 34-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате столкновения легковушка превратилась в груду металла.


Водитель «Камри» получил травмы различной степени тяжести.

- Стаж его вождения – с 2019 года, - сообщили в Госавтоинспекции.


ДТП
 
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