Инцидент произошёл накануне
Накануне, 20 января, в Улан-Удэ 40 минут простаивали трамваи. В 9:12 произошло короткое замыкание «грозоразрядника» на вагоне №98 трамвая следовавшего по маршруту №4 на перегоне остановок «кт.Октябрь» - «Бурятэнерго».
В этой связи было закрыто движение трамваев в обе стороны маршрута №2, 4 с ост. «20а квартал» - ост. «Новый мост» и с ост. «ЛВРЗ» - ост. «Элеватор».
В 9:52 вагон отбуксирован, движение восстановлено, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ из-за короткого замыкания простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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