В Улан-Удэ из-за короткого замыкания простаивали трамваи

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Инцидент произошёл накануне



Накануне, 20 января, в Улан-Удэ 40 минут простаивали трамваи. В 9:12 произошло короткое замыкание «грозоразрядника» на вагоне №98 трамвая следовавшего по маршруту №4 на перегоне остановок «кт.Октябрь» - «Бурятэнерго».



В этой связи было закрыто движение трамваев в обе стороны маршрута №2, 4 с ост. «20а квартал» - ост. «Новый мост» и с ост. «ЛВРЗ» - ост. «Элеватор».



В 9:52 вагон отбуксирован, движение восстановлено, сообщается в оперативной сводке по городу.

