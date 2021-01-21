Ревнивый житель Бурятии истыкал соперника туристическим ножом

Также позже преступник отобрал у пенсионерки колбасу



Житель Баунтовского района Бурятии отправился в колонию за несколько преступлений – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу и грабёж.



У 38-летнего безработного мужчины нет семьи, детей, в «послужном» списке у него шесть судимостей, все за кражи. Седьмой приговор, вынесенный районным судом в конце 2020 года за кражу велосипеда, на момент рассмотрения уголовного дела ещё не вступил в законную силу.



В феврале 2019 года мужчина был освобождён из мест не столь отдалённых и приехал к матери.



В марте он находился в гостях, компания из девяти человек дружно и весело распивала алкоголь. Один из гостей стал оказывать знаки внимания женщине, которая понравилась самому бывшему сидельцу. Он высказал свои претензии сопернику, который в ответ нанёс удар по лицу.



Не стерпев обиды, мужчина вытащил из кармана свой складной туристический нож и ткнул более пяти раз в грудь соперника и один раз – в плечо. Раненый выжил, но ему были причинены тяжёлые травмы.



Затем в мае агрессивный мужчина совершил кражу, находясь в гостях. Когда радушный хозяин опьянел, его вороватый собутыльник украл дешёвый сотовый телефон. На следующий день он продал украденный телефон за тысячу рублей, которую тут же и пропил.



В июле 2020 года он совершил грабёж, отобрав у пенсионерки палку колбасы. Произошло это среди бела дня, на центральной улице Багдарина.



Пьяный мужчина подкрался к пенсионерке, которая шла по улице, держа в руках пакет с продуктами, и выхватил из пакета палку колбасы. Несмотря на попытки женщины вернуть своё имущество, он убежал. Однако пенсионерка не растерялась и остановила проезжавших мимо росгвардейцев. Они и повязали незадачливого любителя колбасы.



Приговором суда мужчина признан виновным. По совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний ему окончательно назначено 5 лет 6 месяцев лишения свободы колонии строгого режима.



- Приговор суда обжалован в апелляционную инстанцию и потерпевшим, и государственным обвинителем, - сообщили в Баунтовском райсуде.

