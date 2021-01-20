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За год в Улан-Удэ сбили 137 пешеходов

За год в Улан-Удэ сбили 137 пешеходов
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Самым аварийным днём стал вторник

В 2020 году в столице Бурятии произошло 137 ДТП с участием пешеходов, сообщили сегодня в ОГИБДД УМВД России по Улан-Удэ.

Наезды на пешеходов по-прежнему остаются одним из самых распространённых видов ДТП. При этом в большинстве случаев основной причиной наездов является элементарное пренебрежение правилами дорожного движения как водителями, так и пешеходами.

В 2020 году в Улан-Удэ зарегистрировано 137 наездов на пешеходов, в которых 13 человек погибли (в том числе один ребенок), 130 человек получили травмы различной степени тяжести (34 из них – дети).

Большинство наездов на пешеходов произошли вне пешеходных переходов – 70 ДТП. На «зебрах» зарегистрировано 67 наездов: 54 - на нерегулируемых, 13 фактов - на регулируемых.

Практически 30% происшествий с участием пешеходов (38 ДТП) совершены поздним вечером и ночью, пик аварийности приходится на промежуток с 20.00 до 21.00. При этом в подавляющем большинстве случаев на верхней одежде пострадавших граждан отсутствовали светоотражающие элементы.

Самым аварийным днем недели стал вторник – в этот день зарегистрировано 29 наездов на пешеходов.

Чаще всего наезды на пешеходов происходили в Октябрьском районе – 67 ДТП, в Железнодорожном и Советском районах зафиксировано 48 и 22 ДТП соответственно.

Госавтоинспекция по Улан-Удэ призывает водителей к внимательности за рулем транспортных средств и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.

В столице Бурятии нарушения правил проезда пешеходных переходов фиксируют 37 комплексов фиксации нарушений. В 2020 году в адрес нарушителей (ст. 12.18 КРФ об АП) направлено свыше 11 800 постановлений.
ДТП
 
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