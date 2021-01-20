Улан-удэнец травмировался на горке на площади Советов

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

42 человека были госпитализированы после небезопасного зимнего катания



В новогодние праздники в стационар БСМП в Улан-Удэ поступили 42 человека, получившие травмы из-за небезопасного зимнего катания. Люди сами не соблюдали элементарные требования безопасности, рассказали врачи.



- В настоящее время в БСМП госпитализирован и проходят лечение пациент с переломом плеча после неудачного катания на лыжах. Лечится пациент с травмой средней степени тяжести после катания с ледяной горки на площади Советов, - сообщили в больнице.



Врачи предостерегли жителей республики от катания на надувных шарах-зорбах и тюбингах, больше известных как «ватрушки». Это один из самых травмоопасных видов отдыха, потому кататься на них можно только на специально подготовленных трассах с соблюдением всех мер предосторожности.



В отличие от санок, «ватрушки» способны развивать большую скорость, закручиваться вокруг своей оси во время спуска, при этом они неуправляемы и не оборудованы тормозным устройством.





