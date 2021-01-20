42 человека были госпитализированы после небезопасного зимнего катания
В новогодние праздники в стационар БСМП в Улан-Удэ поступили 42 человека, получившие травмы из-за небезопасного зимнего катания. Люди сами не соблюдали элементарные требования безопасности, рассказали врачи.
- В настоящее время в БСМП госпитализирован и проходят лечение пациент с переломом плеча после неудачного катания на лыжах. Лечится пациент с травмой средней степени тяжести после катания с ледяной горки на площади Советов, - сообщили в больнице.
Врачи предостерегли жителей республики от катания на надувных шарах-зорбах и тюбингах, больше известных как «ватрушки». Это один из самых травмоопасных видов отдыха, потому кататься на них можно только на специально подготовленных трассах с соблюдением всех мер предосторожности.
В отличие от санок, «ватрушки» способны развивать большую скорость, закручиваться вокруг своей оси во время спуска, при этом они неуправляемы и не оборудованы тормозным устройством.
Улан-удэнец травмировался на горке на площади Советов
Происшествия, Фото:
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