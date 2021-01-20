Все три преступления не связаны друг с другом
Трое граждан стран Средней Азии осуждены в Иркутске за оправдание, пособничество и участие в террористической деятельности. Обвинительные приговоры вынес первый Восточный окружной военный суд на выездном заседании. Все преступления совершены в Иркутской области и не связаны друг с другом, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
25-летний безработный иностранец оказывал содействие желающим присоединиться к террористической организации. Он искал соучастников и устанавливал маршруты и способы следования в Сирийскую Арабскую Республику. Сотрудники УФСБ задержали его в мае 2020 году. Молодому человеку назначено три года лишения свободы: из них два – в тюрьме, один год – в колонии строгого режима.
Другой осуждённый – 28-летний безработный, также приверженец международной террористической организации. Он жил в Ангарске, распространял через анонимный аккаунт в социальной сети фотоматериалы и текстовые сообщения с призывом к террористической деятельности. Ему назначено три года колонии общего режима.
16 лет лишения свободы назначено другому 28-летнему разнорабочему. В 2019 году в Иркутске мужчина через интернет-мессенджер связался с вербовщиками «Исламского государства» (деятельность организации запрещена на территории РФ). Он прошёл обучение и получил задание по вовлечению в террористическую деятельность других граждан. С августа 2019 года по февраль 2020 года мужчина распространял в интернет-приложениях медиаматериалы, оправдывающие действия террористических организаций и вербовал людей. Также он перевёл на нужды террористов 700 долларов.
В феврале 2020 года при задержании у него изъяли тактическую экипировку, различные средства связи и инструкцию по изготовлению самодельных взрывных устройств.
Приговором суда первые семь лет отбывания наказания осуждённый проведёт в тюрьме, оставшуюся часть – в колонии строгого режима.
В Иркутске трёх иностранцев осудили за пособничество террористам
Происшествия, Фото:
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