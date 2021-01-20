Неприятные инциденты на источнике происходят не впервые
Жители села Бурдуны Кяхтинского района Бурятии в канун Нового года обнаружили осквернение буддийской святыни. Инцидент произошёл на аршане – святом источнике, расположенном недалеко от воинской части, сообщает газета «Кяхтинские вести».
Местные жители долгое время облагораживали территорию источника, святого для верующих. Ежегодно в этом месте проходят богослужения.
На фото можно увидеть сломанную ограду. И такое повторяется уже не в первый раз, говорится в публикации «Кяхтинских вестей». Местные жители считают, что в инциденте могут быть виновны военные.
Буддисты решили не поднимать шум. Через газету они обратились к командиру воинской части 69647 с просьбой восстановить разрушенную ограду и впоследствии относиться с уважением к буддийским святыням.
В Бурятии вновь сломали ограду на святом источнике
Происшествия, Фото:
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