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В Бурятии вновь сломали ограду на святом источнике

В Бурятии вновь сломали ограду на святом источнике
Происшествия,  Фото:"Кяхтинские вести"
Неприятные инциденты на источнике происходят не впервые

Жители села Бурдуны Кяхтинского района Бурятии в канун Нового года обнаружили осквернение буддийской святыни. Инцидент произошёл на аршане – святом источнике, расположенном недалеко от воинской части, сообщает газета «Кяхтинские вести».

Местные жители долгое время облагораживали территорию источника, святого для верующих. Ежегодно в этом месте проходят богослужения.

На фото можно увидеть сломанную ограду. И такое повторяется уже не в первый раз, говорится в публикации «Кяхтинских вестей». Местные жители считают, что в инциденте могут быть виновны военные.

Буддисты решили не поднимать шум. Через газету они обратились к командиру воинской части 69647 с просьбой восстановить разрушенную ограду и впоследствии относиться с уважением к буддийским святыням.


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