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В Иркутской области на пожаре не смог спастись мужчина со сломанной ногой

В Иркутской области на пожаре не смог спастись мужчина со сломанной ногой
Происшествия, 
Мужа пыталась найти в дыму его супруга, но безуспешно

В Иркутской области двое мужчин погибли на пожарах, произошедших накануне утром и прошлой ночью. О них рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

В десятом часу утра 19 января произошёл пожар в деревянном доме в селе Шеберта Нижнеудинского района. Огонь уничтожил жилой дом на площади 63 квадратных метра. При разборе строительных конструкций в комнате на кровати, возле печки был обнаружен погибший 74-летний мужчина. Он не мог передвигаться из-за перелома ноги.

Пожар его супруга обнаружила слишком поздно - весь дом был заполнен плотным дымом. Женщина предпринимала попытки найти мужа и тушить горевшую мебель, но безуспешно.

В ходе доследственной проверки предварительно установлено, что пожар возник из-за неисправности отопительной печи.

Ночью 20 января в городе Усть-Илимске при возгорании в квартире двухэтажного многоквартирного дома погиб человек. 20 жильцов эвакуировались самостоятельно.

В комнате на полу нашли погибшего 34-летнего мужчину.

По предварительной информации, пожар возник в результате короткого замыкания в бытовом холодильнике.

В настоящее время по фактам данных пожаров проводятся доследственные проверки.

Всего с начала года в Иркутской области зарегистрировано 342 пожара, из которых 244 – в жилом секторе. На пожарах погиб 21 человек, в том числе двое детей. 15 человек получили травмы на пожарах, 58 человек спасены.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Боханском районе Иркутской области на пожаре погиб двухлетний мальчик. Его мать выскочила на улицу с новорождённой дочерью на руках.
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