После ДТП угонщик бросил разбитую машину
18 января в полицию поступило сообщение от 24-летнего улан-удэнца об угоне, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Молодой человек рассказал о том, что знакомый, которого они с сожительницей временно приютили у себя, угнал его автомобиль. Машина была припаркована во дворе многоэтажного дома, сам молодой человек в это время находился на работе. О происшедшем он узнал от своей девушки.
Машину обнаружили с механическими повреждениями на улице Бабушкина.
24-летний подозреваемый был задержан. Как выяснилось, угонщик после ДТП уехал к себе в Селенгинский район.
Угонщик признался, что, распив спиртное, отобрал у девушки ключи от машины, которой ранее с разрешения владельца неоднократно пользовался. На улице Бабушкина он не справился с управлением и въехал в электроопору, после чего бросил машину. Сам подозреваемый не пострадал.
Задержанный уже судим за мошенничество, также привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело об угоне, ведётся следствие.
В Улан-Удэ угонщик врезался в столб
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужа пыталась найти в дыму его супруга, но безуспешно
После ДТП угонщик бросил разбитую машину
Мужчина заявил, что вспомнил о чужом телефоне только на вокзале
Мужчина нанял рабочих для рубки деревьев
Автомобили столкнулись лоб в лоб
Погиб двухлетний малыш
Вспышка коронавируса произошла в доме-интернате
Бутлегеры произвели алкоголя почти на 4 миллиона рублей
Появилась информация, что водитель заехавшего на остановку внедорожника первым проявил агрессию
На пожаре погибли курицы
Пожар произошёл поздним вечером
Следователь назвал происшествие с самолётом самым загадочным за его карьеру
Мужчина накрыл тело покойной пледом, а после умер
Прокуратура взяла на контроль дело о похищении ребёнка в Бурятии
Револьвер нашли автоинспекторы