В Улан-Удэ угонщик врезался в столб

После ДТП угонщик бросил разбитую машину



18 января в полицию поступило сообщение от 24-летнего улан-удэнца об угоне, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Молодой человек рассказал о том, что знакомый, которого они с сожительницей временно приютили у себя, угнал его автомобиль. Машина была припаркована во дворе многоэтажного дома, сам молодой человек в это время находился на работе. О происшедшем он узнал от своей девушки.



Машину обнаружили с механическими повреждениями на улице Бабушкина.



24-летний подозреваемый был задержан. Как выяснилось, угонщик после ДТП уехал к себе в Селенгинский район.



Угонщик признался, что, распив спиртное, отобрал у девушки ключи от машины, которой ранее с разрешения владельца неоднократно пользовался. На улице Бабушкина он не справился с управлением и въехал в электроопору, после чего бросил машину. Сам подозреваемый не пострадал.



Задержанный уже судим за мошенничество, также привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Нигде не работает.



Возбуждено уголовное дело об угоне, ведётся следствие.





