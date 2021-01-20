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В Улан-Удэ угонщик врезался в столб

В Улан-Удэ угонщик врезался в столб
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
После ДТП угонщик бросил разбитую машину

18 января в полицию поступило сообщение от 24-летнего улан-удэнца об угоне, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Молодой человек рассказал о том, что знакомый, которого они с сожительницей временно приютили у себя, угнал его автомобиль. Машина была припаркована во дворе многоэтажного дома, сам молодой человек в это время находился на работе. О происшедшем он узнал от своей девушки.

Машину обнаружили с механическими повреждениями на улице Бабушкина.

24-летний подозреваемый был задержан. Как выяснилось, угонщик после ДТП уехал к себе в Селенгинский район.

Угонщик признался, что, распив спиртное, отобрал у девушки ключи от машины, которой ранее с разрешения владельца неоднократно пользовался. На улице Бабушкина он не справился с управлением и въехал в электроопору, после чего бросил машину. Сам подозреваемый не пострадал.

Задержанный уже судим за мошенничество, также привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело об угоне, ведётся следствие.


угон
 
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