В Улан-Удэ водителя зажало в машине после ДТП

Автомобили столкнулись лоб в лоб



Сегодня утром, около 8 часов, в улан-удэнском посёлке Южный произошло страшное ДТП. Столкнулись автомобили «Тойота Камри» и «Исудзу Эльф». Один из водителей пострадал.



- В медучреждение доставлен 19-летний водитель «Камри». Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Видео с места аварии опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ». Пользователь Сети сообщил, что произошло лобовое столкновение, а водителя одной из машин зажало в груде металла.





