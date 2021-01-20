Автомобили столкнулись лоб в лоб
Сегодня утром, около 8 часов, в улан-удэнском посёлке Южный произошло страшное ДТП. Столкнулись автомобили «Тойота Камри» и «Исудзу Эльф». Один из водителей пострадал.
- В медучреждение доставлен 19-летний водитель «Камри». Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Видео с места аварии опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ». Пользователь Сети сообщил, что произошло лобовое столкновение, а водителя одной из машин зажало в груде металла.
В Улан-Удэ водителя зажало в машине после ДТП
Происшествия, Фото:
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