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В Улан-Удэ водителя зажало в машине после ДТП

В Улан-Удэ водителя зажало в машине после ДТП
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_
Автомобили столкнулись лоб в лоб

Сегодня утром, около 8 часов, в улан-удэнском посёлке Южный произошло страшное ДТП. Столкнулись автомобили «Тойота Камри» и «Исудзу Эльф». Один из водителей пострадал.

- В медучреждение доставлен 19-летний водитель «Камри». Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Видео с места аварии опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ». Пользователь Сети сообщил, что произошло лобовое столкновение, а водителя одной из машин зажало в груде металла.


ДТП
 
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