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В Иркутской области на пожаре мать успела спасти одного ребёнка из двух

В Иркутской области на пожаре мать успела спасти одного ребёнка из двух
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Погиб двухлетний малыш

Двухлетний ребёнок погиб на пожаре 19 января в деревне Вершина Боханского района Иркутской области. Его мать и новорождённая сестра получили ожоги, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар произошёл днём. Его причиной стало короткое замыкание электропроводки на веранде. Когда произошло возгорание, мать с двумя малолетними детьми находилась в доме и не заметила этого. Пожар хозяйка дома обнаружила лишь в тот момент, когда веранда была охвачена огнём. Женщина выскочила на улицу с новорождённой дочерью, которую держала на руках, получив при этом ожоги.

Затем мать вернулась в дом, но из-за сильного задымления найти двухлетнего сына не смогла.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и выясняют обстоятельства пожара.


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