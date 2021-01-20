Погиб двухлетний малыш
Двухлетний ребёнок погиб на пожаре 19 января в деревне Вершина Боханского района Иркутской области. Его мать и новорождённая сестра получили ожоги, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Пожар произошёл днём. Его причиной стало короткое замыкание электропроводки на веранде. Когда произошло возгорание, мать с двумя малолетними детьми находилась в доме и не заметила этого. Пожар хозяйка дома обнаружила лишь в тот момент, когда веранда была охвачена огнём. Женщина выскочила на улицу с новорождённой дочерью, которую держала на руках, получив при этом ожоги.
Затем мать вернулась в дом, но из-за сильного задымления найти двухлетнего сына не смогла.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и выясняют обстоятельства пожара.
В Иркутской области на пожаре мать успела спасти одного ребёнка из двух
Происшествия, Фото:
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