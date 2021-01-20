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В Бурятии пожар унёс 10 жизней

В Бурятии пожар унёс 10 жизней
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На пожаре погибли курицы

Поздним вечером 19 января в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии загорелись сарай и курятник, расположенные под одной крышей. На момент прибытия пожарных постройки были охвачены огнём.

Из-за позднего обнаружения пожара, и, следовательно, позднего обращения в пожарную охрану, строения были уничтожены полностью. Погибли 10 кур, что содержались в курятнике.

Предположительной причиной пожара названо короткое замыкание электрооборудования, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Турунтаево неизвестные подожгли пекарню.
пожар птицы
 
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