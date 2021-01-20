На пожаре погибли курицы
Поздним вечером 19 января в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии загорелись сарай и курятник, расположенные под одной крышей. На момент прибытия пожарных постройки были охвачены огнём.
Из-за позднего обнаружения пожара, и, следовательно, позднего обращения в пожарную охрану, строения были уничтожены полностью. Погибли 10 кур, что содержались в курятнике.
Предположительной причиной пожара названо короткое замыкание электрооборудования, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Турунтаево неизвестные подожгли пекарню.
В Бурятии пожар унёс 10 жизней
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Появилась информация, что водитель заехавшего на остановку внедорожника первым проявил агрессию
На пожаре погибли курицы
Пожар произошёл поздним вечером
Следователь назвал происшествие с самолётом самым загадочным за его карьеру
Мужчина накрыл тело покойной пледом, а после умер
Прокуратура взяла на контроль дело о похищении ребёнка в Бурятии
Револьвер нашли автоинспекторы
Суточный прирост составил 276 человек
Юный вор разбил стекло, что залезть в дом
Молодой человек предложил две тысячи рублей
В Иркутской области на пожарах погибли два человека
Пожар произошёл утром
Молодой человек завладел паспортными данными начальника
18 января в Бурятии горели две квартиры
Сотрудники ГИБДД, остановившие машину, почувствовали характерный запах