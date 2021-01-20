Пожар произошёл поздним вечером
Поздним вечером 19 января в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии произошёл пожар на территории пекарни.
На момент прибытия пожарных горела стена кладовой, пламя перешло на кровлю цеха, к которому была пристроена кладовая. Существовала угроза распространения огня на цех, в котором было расположено оборудование.
Открытое горение огнеборцы ликвидировали за семь минут. Огонь повредил стену кладовой и кровлю цеха на общей площади 10 кв м.
- Благодаря своевременному обращению в пожарную охрану и грамотным действиям пожарным уничтожения пекарни не было допущено, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Вероятно, причиной пожара послужил поджог.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь на 17 января в Улан-Удэ неизвестные подожгли приют для собак «Надежда», расположенный в микрорайоне Забайкальский. Мэр Игорь Шутенков, комментируя произошедшее, заявил, что самосуды будут обязательно пресекать.
Справка:
Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
В Бурятии неизвестные подожгли пекарню
Происшествия, Фото:
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