В Бурятии мужчина и женщина замёрзли насмерть в квартире

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Мужчина накрыл тело покойной пледом, а после умер



15 января в квартире дома в городе Кяхта обнаружила тела 58-летнего мужчины и 62-летней женщины. Следователи проводят доследственную проверку и устанавливают обстоятельства смерти, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Судебно-медицинское исследования показало, что пара погибла из низкой температуры – от переохлаждения организма.



По предварительным данным, пожилые люди проживали вместе в квартире дома с печным отоплением. Они злоупотребляли спиртным, на протяжении последнего месяца соседи постоянно видели их пьяными. В квартире при осмотре обнаружили множество пустых склянок из-под спиртосодержащего антисептического средства.



Тело женщины лежало в коридоре под покрывалом, тело мужчины было на диване.



Печь оказалась давно не топленной, встроенный в неё котёл замёрз, и трубы системы отопления во многих местах лопнули. Не исключено, что в один из дней после употребления спиртного мужчина и женщина не затопили печь и уснули. В результате снижения в квартире температуры первой скончалась женщина. Обнаружив её тело в коридоре, сожитель накрыл покойную пледом. После, не обратившись за помощью и не сообщив о происшествии, лёг спать дальше и сам замёрз.



15 января их тела обнаружил участковый уполномоченный полиции во время поквартирного обхода.



Проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливается полная картина происшествия.

