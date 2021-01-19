Мужчина накрыл тело покойной пледом, а после умер
15 января в квартире дома в городе Кяхта обнаружила тела 58-летнего мужчины и 62-летней женщины. Следователи проводят доследственную проверку и устанавливают обстоятельства смерти, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Судебно-медицинское исследования показало, что пара погибла из низкой температуры – от переохлаждения организма.
По предварительным данным, пожилые люди проживали вместе в квартире дома с печным отоплением. Они злоупотребляли спиртным, на протяжении последнего месяца соседи постоянно видели их пьяными. В квартире при осмотре обнаружили множество пустых склянок из-под спиртосодержащего антисептического средства.
Тело женщины лежало в коридоре под покрывалом, тело мужчины было на диване.
Печь оказалась давно не топленной, встроенный в неё котёл замёрз, и трубы системы отопления во многих местах лопнули. Не исключено, что в один из дней после употребления спиртного мужчина и женщина не затопили печь и уснули. В результате снижения в квартире температуры первой скончалась женщина. Обнаружив её тело в коридоре, сожитель накрыл покойную пледом. После, не обратившись за помощью и не сообщив о происшествии, лёг спать дальше и сам замёрз.
15 января их тела обнаружил участковый уполномоченный полиции во время поквартирного обхода.
Проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливается полная картина происшествия.
В Бурятии мужчина и женщина замёрзли насмерть в квартире
Происшествия, Фото:
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