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Коронавирус в Забайкалье приближается к 32 тысячам

Коронавирус в Забайкалье приближается к 32 тысячам
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Суточный прирост составил 276 человек

По данным на 19 января, в Забайкальском крае число заболевших COVID-19 увеличилось на 218 человек. За весь период количество случаев инфицирования составило 31 859 человек.

За последние сутки 276 забайкальцев выздоровели от COVID-19, победивших инфекцию с начала прошлого года составило 29 298 человека.

Причина смерти от коронавируса подтверждена ещё у пятерых человек. С начала прошлого года болезнь унесла жизни 599 забайкальцев.

В моногоспиталях Забайкалья 91 пациент находится в тяжёлом состоянии, 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Жители региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 28 769 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. Два дня подряд показаны одни и те же цифры суточного прироста.


коронавирус
 
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