В Бурятии 16-летний подросток обчистил дом

Юный вор разбил стекло, что залезть в дом



В Заиграевском районе Бурятии оперативники поймали 16-летнего домушника. Подросток залез в дом, разбив стекло на веранде. Он украл музыкальный центр с колонками, сабвуфер и три обогревателя. Спрятав технику на заброшенном участке неподалеку, парень планировал вернуться позже.



Молодой человек рассказал следователю, что украденное он планировал продать, но не успел. Имущество изъято полицейскими и возвращено владелице, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Подросток уже попадал в поле зрения правоохранителей. Он привлекается к уголовной ответственности за кражу имущества у близких родственников и состоит на профилактическом учёте в ПДН.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Материалы дела будут переданы в следственные органы для дальнейшего расследования.





