Житель Иркутской области погиб из-за кипятильника

В Иркутской области на пожарах погибли два человека



Сообщение о пожаре в садоводстве «Изумруд» Иркутской области поступило в пожарно-спасательную службу 18 января в 18:22. К месту пожара были направлены три расчёта пожарных частей Иркутска.



На момент их прибытия густой дым шёл из-под кровли, сильное задымление и горение наблюдалось внутри дома. В ходе тушения пожара в дальней комнате на диване был найден 65-летний погибший мужчина.



Спустя час открытый огонь был потушен, в 12-м часу ночи последствия пожара ликвидированы.



Дознаватели МЧС, работавшие на месте пожара, обнаружили в очаге возгорания фрагменты электрического кипятильника со следами аварийного режима работы.



Также ночью 19 января мужчин погиб на пожаре в четырёхквартирном одноэтажном доме в городе Бодайбо.



На момент прибытия пожарных горела одна из комнат в квартире на площади 25 квадратных метров, частично обрушились потолочные перекрытия, кровля дома была охвачена огнём на площади 160 квадратных метров, произошло её частичное обрушение.



Пожарные спасли трёх жильцов и пятерых эвакуировали. У входа в квартиру, где произошёл пожар, был обнаружен погибший 34-летний мужчина.



В 00:20 открытый огонь был потушен, в 03:40 последствия пожара ликвидированы. Огнём были повреждены стены, кровля дома уничтожена полностью.



Пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении.



Всего с начала года в Иркутской области произошло 325 пожаров, на которых погибли 18 человек, 11 человек получили различные травмы. 55 человек были спасены.



Одновременный рост пожаров и гибели людей произошёл в Ангарском, Усольском, Усть-Илимском, Казачинско-Ленском и Мамско-Чуйском районах. В 20 районах зарегистрирован рост числа пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

