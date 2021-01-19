Улан-удэнец получил ожоги рук при тушении своей машины

Сегодня около десяти часов утра в Улан-Удэ на улице Тобольская загорелся автомобиль. На момент прибытия дежурного караула пожарных автомобиль был полностью охвачен огнём.
- Владелец транспортного средства получил ожоги кистей, пытаясь потушить возгорание самостоятельно. Мужчина госпитализирован в медучреждение, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
В результате пожара машина сгорела полностью, также был частично повреждён рядом стоящий автомобиль. По предварительным данным, причиной произошедшего стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
На тушение привлекались пять пожарных и одна единица техники.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Баунтовском районе росгвардейцы спасли из огня два автомобиля.