Улан-удэнец получил ожоги рук при тушении своей машины

На тушение привлекались пять пожарных и одна единица техники.







Сегодня около десяти часов утра в Улан-Удэ на улице Тобольская загорелся автомобиль. На момент прибытия дежурного караула пожарных автомобиль был полностью охвачен огнём.- Владелец транспортного средства получил ожоги кистей, пытаясь потушить возгорание самостоятельно. Мужчина госпитализирован в медучреждение, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.В результате пожара машина сгорела полностью, также был частично повреждён рядом стоящий автомобиль. По предварительным данным, причиной произошедшего стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.