 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 января

18 января

Популярное

Улан-удэнец получил ожоги рук при тушении своей машины

Улан-удэнец получил ожоги рук при тушении своей машины
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл утром

Сегодня около десяти часов утра в Улан-Удэ на улице Тобольская загорелся автомобиль. На момент прибытия дежурного караула пожарных автомобиль был полностью охвачен огнём.

- Владелец транспортного средства получил ожоги кистей, пытаясь потушить возгорание самостоятельно. Мужчина госпитализирован в медучреждение, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

В результате пожара машина сгорела полностью, также был частично повреждён рядом стоящий автомобиль. По предварительным данным, причиной произошедшего стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

На тушение привлекались пять пожарных и одна единица техники.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Баунтовском районе росгвардейцы спасли из огня два автомобиля.
пожар ожог автомобили
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии оформил кредит на имя бывшего начальника
Житель Бурятии оформил кредит на имя бывшего начальника
Происшествия, 19.01.2021
Молодой человек завладел паспортными данными начальника
Улан-удэнец набил багажник марихуаной
Улан-удэнец набил багажник марихуаной
Происшествия, 19.01.2021
Сотрудники ГИБДД, остановившие машину, почувствовали характерный запах
В Бурятии похититель продуктов сел на полгода
В Бурятии похититель продуктов сел на полгода
Происшествия, 19.01.2021
Вор обменял украденные продукты на спиртное
В Бурятии похититель девочки рассказал, что им двигало
В Бурятии похититель девочки рассказал, что им двигало
Происшествия, 19.01.2021
Появилось видео допроса подозреваемого в похищении трёхлетней девочки в Бурятии
В Улан-Удэ задержали пешехода, напавшего с тростью на джип
В Улан-Удэ задержали пешехода, напавшего с тростью на джип
Происшествия, 19.01.2021
Молодой человек бил тростью по автомобилю, заехавшему на остановку
Расчленитель из Иркутской области предстанет перед судом
Расчленитель из Иркутской области предстанет перед судом
Происшествия, 19.01.2021
Части тела мужчина спрятал в различных частях города
В Улан-Удэ в аварии попали две маршрутки
В Улан-Удэ в аварии попали две маршрутки
Происшествия, 18.01.2021
Оба ДТП произошли в центре города
В Монголии вновь зафиксированы подземные толчки
В Монголии вновь зафиксированы подземные толчки
Происшествия, 18.01.2021
Район озера Хубсугул продолжает трясти
В Бурятии с ловца омуля взыщут свыше 40 тысяч
В Бурятии с ловца омуля взыщут свыше 40 тысяч
Происшествия, 18.01.2021
Браконьер рыбачил на реке Кичера
В Бурятии росгвардейцы спасли из огня автомобили
В Бурятии росгвардейцы спасли из огня автомобили
Происшествия, 18.01.2021
Патрулировавшие улицы бойцы первыми заметили дым

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^