Житель Бурятии оформил кредит на имя бывшего начальника

Молодой человек завладел паспортными данными начальника



В ноября 2020 года в полицию Кабанского района Бурятии с заявлением о мошенничестве обратился 35-летний индивидуальный предприниматель из села Каменск. На него «повесили» чужой кредит.



Дознаватель раскрыл дело. Как выяснилось, 27-летний улан-удэнец, подрабатывающий у бизнесмена, завладел его паспортными данными. Вскоре после увольнения молодой человек оформил онлайн кредит на сумму более 10 тысяч рублей, внеся в заявку паспортные данные своего бывшего работодателя и свои контактные данные.



Получив деньги, улан-удэнец потратил их.



О кредитной операции потерпевший узнал лишь спустя девять месяцев, после получения извещения о взыскании задолженности. Тогда он и обратился в полицию.



- Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». Дознание продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

