Молодой человек завладел паспортными данными начальника
В ноября 2020 года в полицию Кабанского района Бурятии с заявлением о мошенничестве обратился 35-летний индивидуальный предприниматель из села Каменск. На него «повесили» чужой кредит.
Дознаватель раскрыл дело. Как выяснилось, 27-летний улан-удэнец, подрабатывающий у бизнесмена, завладел его паспортными данными. Вскоре после увольнения молодой человек оформил онлайн кредит на сумму более 10 тысяч рублей, внеся в заявку паспортные данные своего бывшего работодателя и свои контактные данные.
Получив деньги, улан-удэнец потратил их.
О кредитной операции потерпевший узнал лишь спустя девять месяцев, после получения извещения о взыскании задолженности. Тогда он и обратился в полицию.
- Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». Дознание продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии оформил кредит на имя бывшего начальника
Происшествия, Фото:
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