Улан-удэнец набил багажник марихуаной

Сотрудники ГИБДД, остановившие машину, почувствовали характерный запах
Днём 17 января в посёлке Исток сотрудники Госавоинспекции остановили автомобиль, которым управлял 28-летний улан-удэнец. При проверке документов полицейские обратили внимание на исходящий из салона характерный запах марихуаны.
Сотрудники ГИБДД досмотрели машину. В багажнике они обнаружили полимерный мешок с веществом растительного происхождения. По заключению эксперта – более трёх килограммов марихуаны.
Водитель признался, что собрал наркотическое средство в Иволгинском районе неподалеку от населённого пункта для собственного употребления.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса, сообщили в МВД по Бурятии.
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Сотрудники ГИБДД, остановившие машину, почувствовали характерный запах
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