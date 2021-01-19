Улан-удэнец набил багажник марихуаной

Сотрудники ГИБДД досмотрели машину. В багажнике они обнаружили полимерный мешок с веществом растительного происхождения. По заключению эксперта – более трёх килограммов марихуаны.





Днём 17 января в посёлке Исток сотрудники Госавоинспекции остановили автомобиль, которым управлял 28-летний улан-удэнец. При проверке документов полицейские обратили внимание на исходящий из салона характерный запах марихуаны.Водитель признался, что собрал наркотическое средство в Иволгинском районе неподалеку от населённого пункта для собственного употребления.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса, сообщили в МВД по Бурятии.