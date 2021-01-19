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Расчленитель из Иркутской области предстанет перед судом

Расчленитель из Иркутской области предстанет перед судом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Части тела мужчина спрятал в различных частях города

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего Бодайбо, обвиняемого в убийстве с расчленением.

По версии следствия, в начале февраля 2020 года в квартире дома по улице 60 лет Октября в Бодайбо подрались двое приятелей-собутыльников. Во время конфликта один из мужчин нанёс другому ножевые ранения. 30-летний потерпевший скончался на месте преступления.

Чтобы скрыть следы преступления, приятель на следующее утро расчленил тело. Вместе с орудием убийства он спрятал останки в различных частях города.

- В ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых следователями СКР и сотрудниками полиции, личность обвиняемого и его местонахождение были установлены. Мужчина был задержан, а в дальнейшем арестован, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

На сегодня уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
убийство
 
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