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В Улан-Удэ в аварии попали две маршрутки

В Улан-Удэ в аварии попали две маршрутки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Оба ДТП произошли в центре города

Сегодня в Улан-Удэ произошли два небольших ДТП, участниками которых стали маршрутные автобусы.

Первое произошло около 13 часов на перекрёстке улиц Свободы и Кирова. По предварительной информации, водитель «Тойоты Камри» остановился на перекрёстке для поворота налево, когда на его полосу движения свернул микроавтобус «Фиат Дукато». Произошло столкновение.


Судя по всему, «Фиат» - это маршрутный автобус. Так как номер с лобового стекла водитель снял, возможно, в тот момент он ехал не по маршруту.

Виновнику аварии не повезло. Выяснилось, что у него отсутствует полис ОСАГО. Точнее он есть, но срок его действия начинается только с завтрашнего дня.



Около 15 часов на перекрёстке улиц Смолина и Кирова в аварию попал маршрутка №№15-37. Микроавтобус ехал на зелёный сигнал светофора, когда справа в врезался автомобиль «Таврия». Водитель легковушки, говорят очевидцы, проехал на запрещающий свет.

Пострадавших нет.


ДТП
 
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