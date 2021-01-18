В Улан-Удэ в аварии попали две маршрутки

Первое произошло около 13 часов на перекрёстке улиц Свободы и Кирова. По предварительной информации, водитель «Тойоты Камри» остановился на перекрёстке для поворота налево, когда на его полосу движения свернул микроавтобус «Фиат Дукато». Произошло столкновение.





Виновнику аварии не повезло. Выяснилось, что у него отсутствует полис ОСАГО. Точнее он есть, но срок его действия начинается только с завтрашнего дня.











Пострадавших нет.











Сегодня в Улан-Удэ произошли два небольших ДТП, участниками которых стали маршрутные автобусы.Судя по всему, «Фиат» - это маршрутный автобус. Так как номер с лобового стекла водитель снял, возможно, в тот момент он ехал не по маршруту.Около 15 часов на перекрёстке улиц Смолина и Кирова в аварию попал маршрутка №№15-37. Микроавтобус ехал на зелёный сигнал светофора, когда справа в врезался автомобиль «Таврия». Водитель легковушки, говорят очевидцы, проехал на запрещающий свет.