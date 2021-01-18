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Ангарчанин купил несуществующий трактор из Москвы

Ангарчанин купил несуществующий трактор из Москвы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Потерпевший лишился 210 тысяч рублей

В городе Ангарск Иркутской области в дежурную часть полиции поступило заявление от 44-летнего мужчины. Мужчина увидел на сайте объявление о продаже мини-трактора в Москве. Продавец озвучил сумму предоплаты в размере 210 тысяч рублей, которую мужчина тут же перевёл на счёт индивидуального предпринимателя.

Только по истечении двух недель, когда трактор так и не доставили, а телефон продавца перестал отвечать, мужчина понял, что его обманули.

Ещё одно заявление поступило от 30-летней ангарчанки, которой позвонили и, представившись службой безопасности банка, сообщили, что на её имя мошенники хотят оформить кредит.

Звонившие пояснили, что якобы чтобы «спасти» свои сбережения, женщина должна снять деньги и перевести на указанный «безопасный счёт». Ангарчанка выполнила требования аферистов и лишилась 43 тысяч рублей.

Позже сотрудникам полиции пострадавшая рассказала, что знала о подобных случаях мошенничества, но не придавала им должного значения. Женщина была уверена, что с ней такого точно не произойдёт.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.


мошенничество
 
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