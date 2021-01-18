Потерпевший лишился 210 тысяч рублей
В городе Ангарск Иркутской области в дежурную часть полиции поступило заявление от 44-летнего мужчины. Мужчина увидел на сайте объявление о продаже мини-трактора в Москве. Продавец озвучил сумму предоплаты в размере 210 тысяч рублей, которую мужчина тут же перевёл на счёт индивидуального предпринимателя.
Только по истечении двух недель, когда трактор так и не доставили, а телефон продавца перестал отвечать, мужчина понял, что его обманули.
Ещё одно заявление поступило от 30-летней ангарчанки, которой позвонили и, представившись службой безопасности банка, сообщили, что на её имя мошенники хотят оформить кредит.
Звонившие пояснили, что якобы чтобы «спасти» свои сбережения, женщина должна снять деньги и перевести на указанный «безопасный счёт». Ангарчанка выполнила требования аферистов и лишилась 43 тысяч рублей.
Позже сотрудникам полиции пострадавшая рассказала, что знала о подобных случаях мошенничества, но не придавала им должного значения. Женщина была уверена, что с ней такого точно не произойдёт.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Ангарчанин купил несуществующий трактор из Москвы
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Потерпевший лишился 210 тысяч рублей
Район озера Хубсугул продолжает трясти
Пропавшему мужчине 42 года
Браконьер рыбачил на реке Кичера
Патрулировавшие улицы бойцы первыми заметили дым
Автомобили получили сильные повреждения
Женщина совершила преступление в период отсрочки наказания по предыдущему приговору
В поисках участвует более ста человек
В первом случае добычей грабителя стали всего 350 рублей
Подсудимый признан виновным в получении взяток
Молодой человек сбивал с ног женщин и отнимал сумки
Пожар произошёл в металлических павильонах
Жалобу в суд подал отец погибшей 17-летней девушки
Бывший вице-спикер Народного Хурала в интервью «Тивикому» вновь отрицал свою вину в смертельном ДТП
Добычей грабителя стали 40 пачек сигарет