В Улан-Удэ легковушка после ДТП снесла ограждение

Автомобили получили сильные повреждения
В пятницу, 15 января, в центре Улан-Удэ, на улице Смолина, произошло ДТП, результатом которого стало вылетевшее дорожное ограждение.
По предварительным данным, в обеденное время водитель автомобиля «Тойота Корона» двигался со стороны набережной в правом ряду. Слева от «Тойоты» выезжал автомобиль «Субару Легаси». Машины столкнулись.
Никто из участников аварии вину не признавал.
В ДТП обошлось без пострадавших. «Тойоте» нанесены сильные механические повреждения. После столкновения она также снесла дорожное ограждение.
Как сообщал «Байкал-Daily», 16 января на скользкой дороге в центре города столкнулись «Мазда Демио» и «Тойота Пробокс»
. Авария парализовала движение от Борсоева до Левого берега.
Автомобили получили сильные повреждения
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