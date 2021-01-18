В Улан-Удэ легковушка после ДТП снесла ограждение

По предварительным данным, в обеденное время водитель автомобиля «Тойота Корона» двигался со стороны набережной в правом ряду. Слева от «Тойоты» выезжал автомобиль «Субару Легаси». Машины столкнулись.







В ДТП обошлось без пострадавших. «Тойоте» нанесены сильные механические повреждения. После столкновения она также снесла дорожное ограждение.









