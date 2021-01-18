 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 января

17 января

Популярное

В Улан-Удэ легковушка после ДТП снесла ограждение

В Улан-Удэ легковушка после ДТП снесла ограждение
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Автомобили получили сильные повреждения

В пятницу, 15 января, в центре Улан-Удэ, на улице Смолина, произошло ДТП, результатом которого стало вылетевшее дорожное ограждение.

По предварительным данным, в обеденное время водитель автомобиля «Тойота Корона» двигался со стороны набережной в правом ряду. Слева от «Тойоты» выезжал автомобиль «Субару Легаси». Машины столкнулись.


Никто из участников аварии вину не признавал.

В ДТП обошлось без пострадавших. «Тойоте» нанесены сильные механические повреждения. После столкновения она также снесла дорожное ограждение.



Как сообщал «Байкал-Daily», 16 января на скользкой дороге в центре города столкнулись «Мазда Демио» и «Тойота Пробокс». Авария парализовала движение от Борсоева до Левого берега.
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ легковушка после ДТП снесла ограждение
В Улан-Удэ легковушка после ДТП снесла ограждение
Происшествия, 18.01.2021
Автомобили получили сильные повреждения
Жительница Бурятии получила реальный срок за кражу телефона
Жительница Бурятии получила реальный срок за кражу телефона
Происшествия, 18.01.2021
Женщина совершила преступление в период отсрочки наказания по предыдущему приговору  
Читинец совершил ограбления с детским пистолетом
Происшествия, 18.01.2021
В первом случае добычей грабителя стали всего 350 рублей
В Забайкалье экс-директор ППГХО получил девять лет колонии
В Забайкалье экс-директор ППГХО получил девять лет колонии
Происшествия, 18.01.2021
Подсудимый признан виновным в получении взяток
В Улан-Удэ бабушка гналась за грабителем
В Улан-Удэ бабушка гналась за грабителем
Происшествия, 18.01.2021
Молодой человек сбивал с ног женщин и отнимал сумки
В Братске горел городской рынок
В Братске горел городской рынок
Происшествия, 18.01.2021
Пожар произошёл в металлических павильонах
Выпуск Баира Жамбалова из-под домашнего ареста не смогли обжаловать
Выпуск Баира Жамбалова из-под домашнего ареста не смогли обжаловать
Происшествия, 18.01.2021
Жалобу в суд подал отец погибшей 17-летней девушки
Баир Жамбалов: «Я не был за рулём»
Баир Жамбалов: «Я не был за рулём»
Происшествия, 18.01.2021
Бывший вице-спикер Народного Хурала в интервью «Тивикому» вновь отрицал свою вину в смертельном ДТП
В Улан-Удэ ограбили табачный киоск
В Улан-Удэ ограбили табачный киоск
Происшествия, 18.01.2021
Добычей грабителя стали 40 пачек сигарет
В пригороде Улан-Удэ вор разобрал потолок дома
В пригороде Улан-Удэ вор разобрал потолок дома
Происшествия, 18.01.2021
Преступника вычислили по следам на снегу
В Улан-Удэ пешеходы устроили самосуд над водителем «Лэнд Крузера»
В Улан-Удэ пешеходы устроили самосуд над водителем «Лэнд Крузера»
Происшествия, 18.01.2021
По заехавшему на остановку внедорожнику били тростью
Сигнал о минировании улан-удэнской школы оказался ложным
Сигнал о минировании улан-удэнской школы оказался ложным
Происшествия, 18.01.2021
В Росгвардии прокомментировали инцидент со школой №17
В Иркутске раскрыли серию краж автомобильных колёс
В Иркутске раскрыли серию краж автомобильных колёс
Происшествия, 18.01.2021
Общий ущерб превысил 100 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^