Женщина совершила преступление в период отсрочки наказания по предыдущему приговору
В начале июля 2020 года жительница Бурятии в фойе банка украла сотовый телефон.
Воровка была поймана, она предстала перед судом. Женщина совершила кражу во время предоставленной ей отсрочки наказания по предыдущему приговору (за тяжкое преступление) до достижения ребёнком 14 лет.
В итоге суд пришёл к выводу о необходимости назначения ей наказания в виде реального лишения свободы.
- Подсудимая осуждена к 1 году 4 месяцам лишения свободы. Ей отменена отсрочка отбывания наказания по предыдущему приговору, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в Кяхтинском райсуде.
Жительница Бурятии получила реальный срок за кражу телефона
Происшествия, Фото:
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