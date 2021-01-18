Читинец совершил ограбления с детским пистолетом

В первом случае добычей грабителя стали всего 350 рублей



В субботу в Чите грабитель с пистолетом напал на менеджера микрофинансовой организации. Он вошёл в помещение днём и, угрожая пистолетом, потребовал деньги. Испуганная женщина передала имеющиеся деньги – 350 рублей.



Через некоторое время произошло аналогичное преступление в другом районе города. В этом случае добычей налётчики стали 33 тысячи рублей.



- Полиция при силовой поддержке Росгвардии задержала 29-летнего ранее неоднократно судимого жителя Читы. По месту его жительства проведён обыск, изъято орудие преступления – детский пистолет, - сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.



Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. С учётом личности задержанного и тяжести преступлений, следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.





