В первом случае добычей грабителя стали всего 350 рублей
В субботу в Чите грабитель с пистолетом напал на менеджера микрофинансовой организации. Он вошёл в помещение днём и, угрожая пистолетом, потребовал деньги. Испуганная женщина передала имеющиеся деньги – 350 рублей.
Через некоторое время произошло аналогичное преступление в другом районе города. В этом случае добычей налётчики стали 33 тысячи рублей.
- Полиция при силовой поддержке Росгвардии задержала 29-летнего ранее неоднократно судимого жителя Читы. По месту его жительства проведён обыск, изъято орудие преступления – детский пистолет, - сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. С учётом личности задержанного и тяжести преступлений, следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Читинец совершил ограбления с детским пистолетом
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