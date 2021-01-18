В Братске горел городской рынок

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар произошёл в металлических павильонах



17 января пожарные Братска ликвидировали пожар в здании городского рынка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Сообщение о пожаре в здании рынка на улице Комсомольская поступило в 16:14. К месту отправились 24 пожарных, пять автоцистерн и автолестница.



На момент прибытия пожарных шёл дым из-под кровли одного из корпусов, из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Пожар произошёл в металлических павильонах внутри гипсоблочного строения. За полчаса пожарные потушили огонь и ликвидировали последствия возгорания.



Повреждены четыре павильона с товаром, соседние павильоны закопчены. Общая площадь составила 20 квадратных метров. Здание рынка спасено.



По предварительной информации работавших на месте дознавателей, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.



Материальный ущерб и виновное лицо устанавливаются.





