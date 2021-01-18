Пожар произошёл в металлических павильонах
17 января пожарные Братска ликвидировали пожар в здании городского рынка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Сообщение о пожаре в здании рынка на улице Комсомольская поступило в 16:14. К месту отправились 24 пожарных, пять автоцистерн и автолестница.
На момент прибытия пожарных шёл дым из-под кровли одного из корпусов, из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Пожар произошёл в металлических павильонах внутри гипсоблочного строения. За полчаса пожарные потушили огонь и ликвидировали последствия возгорания.
Повреждены четыре павильона с товаром, соседние павильоны закопчены. Общая площадь составила 20 квадратных метров. Здание рынка спасено.
По предварительной информации работавших на месте дознавателей, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Материальный ущерб и виновное лицо устанавливаются.
В Братске горел городской рынок
Происшествия, Фото:
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